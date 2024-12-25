Стефен Карри рассказал, как его мотивирует Леброн Джеймс

36-летний разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является частью его мотивации.

«Межсезонные тренировки… Лицо этого человека постоянно всплывает в памяти, а в мыслях — размышления о том, кого нужно будет превзойти, чтобы достичь своей цели», – приводит слова слова Карри Clutch Points.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 22 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,6 передачи.

Ранее Стефен Карри высказался на тему возможного завершения карьеры.