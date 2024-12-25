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Бывший чемпион НБА утверждает, что Бронни Джеймс может легко победить Кейтлин Кларк в матче один на один

Бывший чемпион НБА: Бронни Джеймс легко победит Кейтлин Кларк в матче один на один
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг утверждает, что сын легендарного игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса, Бронни Джеймс, который также выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс», может легко победить звёздную баскетболистку Кейтлин Кларк в матче один на один.

«Кейтлин не набрала бы ни одного очка в игре один на один с Бронни, братан. Она, возможно, даже не сделала бы броска. Он бы победил её с разницей в 60 очков в 20 партиях из 20. Он в 10 раз атлетичнее её. Он может сделать всё лучше неё. Она же девчонка, братан», — приводит слова Тига Тotalprosports.

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