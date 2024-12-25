Пойтресс ответил, что нужно «Зениту», чтобы вновь стать чемпионами Единой лиги

Тяжёлый форвард «Зенита» Алекс Пойтресс ответил, что его команде нужно сделать прямо сейчас, чтобы вновь стать чемпионами Единой лиги ВТБ.

«Нам просто нужно становиться лучше с каждым днём. Мы находимся в хорошем психологическом и физическом состоянии. У нас есть таланты. Нам нужно играть лучше с каждой игрой. Чтобы выиграть чемпионат, нужно быть голодным. Бороться, желать и еще немного везения, чтобы не получать травмы и оставаться здоровым, понимаете, о чём я? Это работа на площадке и вне её пределов. Забота о своём теле, правильное питание и всё такое прочее», — приводит слова Пойтресса пресс-служба «Зенита».

На данный момент «Зенит» (Санкт-Петербург) занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги, уступая лишь московскому ЦСКА.