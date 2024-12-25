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Пойтресс ответил, что нужно «Зениту», чтобы вновь стать чемпионами Единой лиги

Пойтресс ответил, что нужно «Зениту», чтобы вновь стать чемпионами Единой лиги
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Тяжёлый форвард «Зенита» Алекс Пойтресс ответил, что его команде нужно сделать прямо сейчас, чтобы вновь стать чемпионами Единой лиги ВТБ.

«Нам просто нужно становиться лучше с каждым днём. Мы находимся в хорошем психологическом и физическом состоянии. У нас есть таланты. Нам нужно играть лучше с каждой игрой. Чтобы выиграть чемпионат, нужно быть голодным. Бороться, желать и еще немного везения, чтобы не получать травмы и оставаться здоровым, понимаете, о чём я? Это работа на площадке и вне её пределов. Забота о своём теле, правильное питание и всё такое прочее», — приводит слова Пойтресса пресс-служба «Зенита».

На данный момент «Зенит» (Санкт-Петербург) занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги, уступая лишь московскому ЦСКА.

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