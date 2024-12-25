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ЦСКА разгромно победил «Автодор» в выездном матче Единой лиги

ЦСКА разгромно победил «Автодор» в выездном матче Единой лиги
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В Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и московский ЦСКА. Игра закончилась со счётом 112:65 (25:23, 25:19, 29:14, 33:9) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
65 : 112
ЦСКА
Москва
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Яковлев, Кантер
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

Лучшую результативность в составе победителей показали Алекса Аврамович и Тони Джекири. На их счету по 22 очка. В составе «Автодора» самыми результативными игроками стали Душан Беслач и Калеб Агада. Они набрали по 12 очков, сделав при этом 12 подборов на двоих.

В следующем туре саратовский «Автодор» сыграет на выезде с БК «Енисей», встреча состоится 5 января. ЦСКА также на выезде в этот день сразится с БК «Астана».

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