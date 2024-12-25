ЦСКА разгромно победил «Автодор» в выездном матче Единой лиги

В Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и московский ЦСКА. Игра закончилась со счётом 112:65 (25:23, 25:19, 29:14, 33:9) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показали Алекса Аврамович и Тони Джекири. На их счету по 22 очка. В составе «Автодора» самыми результативными игроками стали Душан Беслач и Калеб Агада. Они набрали по 12 очков, сделав при этом 12 подборов на двоих.

В следующем туре саратовский «Автодор» сыграет на выезде с БК «Енисей», встреча состоится 5 января. ЦСКА также на выезде в этот день сразится с БК «Астана».