Экс-звезда американского футбола высмеял симуляции игроков, приведя в пример НБА

Бывший американский профессиональный футбольный квотербек Трой Эйкман высмеял попытку защитника «Нью-Орлеан Сэйнтс» Уго Амади «нарисовать» фол вместо того, чтобы отдать пас находящемуся в выгодной позиции товарищу по команде, приведя в пример НБА.

«Рождество уже близко. НБА будет повсюду, и, знаете ли, они уже отточили этот приём.

Соккер (американское название футбола. – Прим. «Чемпионата»). Можно назвать и так. Но в нашем футболе вы обычно этого не увидите», — сказал Эйкман во время трансляции встречи.

Отметим, что в последнее время отмечается заметное падение зрительского интереса и рейтингов телетрансляций матчей Национальной баскетбольной ассоциации.