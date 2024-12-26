Чемпион НБА Дорелл Райт усомнился в легендарном рекорде Уилта Чемберлена

Экс-игрок НБА, чемпион 2006 года в составе «Майами Хит», участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2019) Дорелл Райт усомнился в том, что Уилт Чемберлен действительно набрал 100 очков в матче с «Нью-Йорк Никс», который состоялся 2 марта 1962 года.

«Я уже видел много видео. Они не перевели эту игру в HD и всё такое. Мы ещё не видели этого. Уилт, я люблю тебя до смерти, но нам нужно посмотреть отснятый материал. Теперь они переносят всё это в HD. Там нет 100 очков», — сказал Райт в подкасте My Network с Дуэйном Уэйдом.

100 очков Уилта Чемберлена — один из самых легендарных рекордов в истории баскетбола. Но многие болельщики, журналисты и эксперты до сих пор ставят под сомнение это достижение легенды «Филадельфии Уорриорз».