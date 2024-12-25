Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу над «Автодором»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу разгромной победы своих подопечных над саратовским «Автодором» в рамках Единой лиги.

«Очевидно, что мы очень хотели этой победы. Доминировали в большей части матча, жёстко действовали в защите и мобильно – в нападении. Считаю, что разница несправедлива для саратовцев, потому что у них отличная команда, которая показывает отличный баскетбол, обладает классными тренером и игроками. Но сегодня всё зависело от нас», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня, 25 декабря, в Саратове местный «Автодор» потерпел поражение в домашней встрече с московским ЦСКА со счётом 65:112 (23:25, 19:15, 14:29, 9:33).