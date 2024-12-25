Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу над «Автодором»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу разгромной победы своих подопечных над саратовским «Автодором» в рамках Единой лиги.
«Очевидно, что мы очень хотели этой победы. Доминировали в большей части матча, жёстко действовали в защите и мобильно – в нападении. Считаю, что разница несправедлива для саратовцев, потому что у них отличная команда, которая показывает отличный баскетбол, обладает классными тренером и игроками. Но сегодня всё зависело от нас», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.
Напомним, сегодня, 25 декабря, в Саратове местный «Автодор» потерпел поражение в домашней встрече с московским ЦСКА со счётом 65:112 (23:25, 19:15, 14:29, 9:33).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
65 : 112
ЦСКА
Москва
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Яковлев, Кантер
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
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