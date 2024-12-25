Тренер «Автодора» Богичевич назвал причины разгромного поражения от ЦСКА

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич назвал причины разгромного поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 65:112.

«В первой половине мы играли хорошо. Но у меня пока нет объяснений, что произошло с нами в третьей четверти. Нам нужно посмотреть и проанализировать, почему мы так плохо провели две стартовые минуты второй половины. Пропустили рывок ЦСКА 9:0, после чего резко сдали в движении и энергии. Нам следовало бороться до конца, но это было очень сложно в сложившейся ситуации. К тому же армейцы попали почти все броски с периметра», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Автодор» 5 января сразится в Красноярске с БК «Енисей». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).