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УНИКС победил «Парму» в рамках Единой лиги

УНИКС победил «Парму» в рамках Единой лиги
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Сегодня, 25 декабря, в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и пермский БК «Парма». Игра закончилась со счётом 103:92 (26:21, 30:21, 26:29, 21:21) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 92
Парма
Пермь
УНИКС: Найт - 28, Рейнольдс - 20, Тэйлор - 14, Беленицкий - 11, Лопатин - 10, Комолов - 7, Акун-Пёрселл - 6, Бако - 4, Торопов - 2, Д. Кулагин - 1, Стуленков, Платунов
Парма: Руженцев - 22, Хэмилтон - 18, Нэвелс - 16, Хэмм - 15, Якушин - 6, Чебуркин - 6, Шашков - 5, Свинин - 4, Ильницкий, Морозов, Тучков, Фирсов

Лучшую результативность в составе победителей показал Маркос Найт. На его счету 28 очков. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал Самсон Руженцев. Он набрал 22 очка, сделав при этом всего один подбор.

В следующем туре казанский УНИКС сыграет дома с петербургским «Зенитом», встреча состоится 5 января. «Парма» проведёт матч на выезде 4 января с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

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