УНИКС победил «Парму» в рамках Единой лиги
Поделиться
Сегодня, 25 декабря, в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и пермский БК «Парма». Игра закончилась со счётом 103:92 (26:21, 30:21, 26:29, 21:21) в пользу хозяев площадки.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 92
Парма
Пермь
УНИКС: Найт - 28, Рейнольдс - 20, Тэйлор - 14, Беленицкий - 11, Лопатин - 10, Комолов - 7, Акун-Пёрселл - 6, Бако - 4, Торопов - 2, Д. Кулагин - 1, Стуленков, Платунов
Парма: Руженцев - 22, Хэмилтон - 18, Нэвелс - 16, Хэмм - 15, Якушин - 6, Чебуркин - 6, Шашков - 5, Свинин - 4, Ильницкий, Морозов, Тучков, Фирсов
Лучшую результативность в составе победителей показал Маркос Найт. На его счету 28 очков. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал Самсон Руженцев. Он набрал 22 очка, сделав при этом всего один подбор.
В следующем туре казанский УНИКС сыграет дома с петербургским «Зенитом», встреча состоится 5 января. «Парма» проведёт матч на выезде 4 января с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 декабря 2024
-
22:19
-
21:47
-
21:39
-
21:18
-
21:17
-
20:19
-
20:11
-
19:48
-
19:19
-
18:16
-
18:14
-
17:10
-
16:48
-
16:37
-
16:22
-
16:07
-
15:36
-
15:29
-
15:21
-
15:13
-
14:46
-
14:00
-
13:36
-
12:54
-
12:36
-
11:50
-
11:13
-
10:48
-
10:18
-
09:35
-
09:21
-
00:03
- 24 декабря 2024
-
23:00
-
22:55
-
22:04