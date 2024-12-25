УНИКС победил «Парму» в рамках Единой лиги

Сегодня, 25 декабря, в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и пермский БК «Парма». Игра закончилась со счётом 103:92 (26:21, 30:21, 26:29, 21:21) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал Маркос Найт. На его счету 28 очков. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал Самсон Руженцев. Он набрал 22 очка, сделав при этом всего один подбор.

В следующем туре казанский УНИКС сыграет дома с петербургским «Зенитом», встреча состоится 5 января. «Парма» проведёт матч на выезде 4 января с краснодарским «Локомотивом-Кубань».