Анна Седокова обратилась к покойному Янису Тимме

Певица Анна Седокова опубликовала сообщение, в котором обратилась с тёплыми словами к своему бывшему мужу, латвийскому баскетболисту Янису Тимме, который скончался в ночь на 17 декабря мск.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжёлый период. Я всё ещё в больнице, и у меня пока не получается жить, как раньше.

Обращаюсь с просьбой к представителям СМИ: проверяйте источники, у которых берёте комментарии. Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью.

Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей.

Я скорблю. Мне кажется, что это всё какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя.

Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», — говорится в обращении Седоковой в соцсетях.

Седокова и Тимма состояли в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись. Латвиец тяжело переживал расставание.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Янис выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.