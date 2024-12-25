Результаты всех матчей Единой лиги 25 декабря, турнирная таблица

В среду, 25 декабря состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 25 декабря:
«Енисей» – «Астана» — 90:73;
«Автодор» – ЦСКА — 65:112;
УНИКС – «Парма» — 103:92.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.
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