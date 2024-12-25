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Результаты всех матчей Единой лиги 25 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 25 декабря, турнирная таблица
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В среду, 25 декабря состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 25 декабря:

«Енисей» – «Астана» — 90:73;
«Автодор» – ЦСКА — 65:112;
УНИКС – «Парма» — 103:92.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
90 : 73
Астана
Астана
Енисей: Сандерс - 22, Близнюк - 16, Сонько - 12, Герасимов - 11, Долинин - 8, Степанович - 7, Загретдинов - 4, Перевалов - 3, Ведищев - 2, Балашов - 2, Одиноков - 2, Шлегель - 1
Астана: Утоми - 23, Мурзагалиев - 12, Мотовилов - 11, Смит - 6, Абашидзе - 5, Походяев - 4, Айткали - 3, Оразбеков - 3, Десятников - 2, Исаенко - 2, Майдекин - 2, Щербак
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
65 : 112
ЦСКА
Москва
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Яковлев, Кантер
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 92
Парма
Пермь
УНИКС: Найт - 28, Рейнольдс - 20, Тэйлор - 14, Беленицкий - 11, Лопатин - 10, Комолов - 7, Акун-Пёрселл - 6, Бако - 4, Торопов - 2, Д. Кулагин - 1, Стуленков, Платунов
Парма: Руженцев - 22, Хэмилтон - 18, Нэвелс - 16, Хэмм - 15, Якушин - 6, Чебуркин - 6, Шашков - 5, Свинин - 4, Ильницкий, Морозов, Тучков, Фирсов

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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