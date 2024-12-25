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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от УНИКСа

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от УНИКСа
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу поражения своей команды в выездном матче с казанским УНИКСом.

«УНИКС сейчас действительно лидер, команда находится в отличной форме. Они убедительно обыграли МБА-МАИ с разницей более 50 очков, одержали победу над «Зенитом». Все игроки вернулись в строй. Интересно отметить, что главный тренер Велимир Перасович изменил свой привычный стиль: если раньше команда играла в тягучий позиционный баскетбол, то сейчас демонстрирует более быстрый, транзиционный. Длинная скамейка позволяет им поддерживать высокий темп все 40 минут.

Хочу поблагодарить нашу команду за проявленный характер и мужские качества. Несмотря на то что в Казани играть всегда сложно, ребята боролись до конца. Мы набрали 92 очка, хотя были невынужденные потери у Самсона Руженцева и Тимофея Якушина, но я думаю, что мы будем прибавлять в этом аспекте. Радует, что весь декабрь команда поддерживает хороший процент попаданий – 47%. Сегодня к нам присоединился Гарретт Нэвелс. Пусть его первый выход был не самым удачным, но затем он поймал свой ритм и достойно помог команде», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, УНИКС победил «Парму» со счётом 103:92 (26:21, 30:21, 26:29, 21:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 92
Парма
Пермь
УНИКС: Найт - 28, Рейнольдс - 20, Тэйлор - 14, Беленицкий - 11, Лопатин - 10, Комолов - 7, Акун-Пёрселл - 6, Бако - 4, Торопов - 2, Д. Кулагин - 1, Стуленков, Платунов
Парма: Руженцев - 22, Хэмилтон - 18, Нэвелс - 16, Хэмм - 15, Якушин - 6, Чебуркин - 6, Шашков - 5, Свинин - 4, Ильницкий, Морозов, Тучков, Фирсов
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