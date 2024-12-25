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Велимир Перасович оценил победу УНИКСа над «Пармой» в Единой лиге

Велимир Перасович оценил победу УНИКСа над «Пармой» в Единой лиге
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал, за счёт каких качеств его команда обыграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 103:92.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 92
Парма
Пермь
УНИКС: Найт - 28, Рейнольдс - 20, Тэйлор - 14, Беленицкий - 11, Лопатин - 10, Комолов - 7, Акун-Пёрселл - 6, Бако - 4, Торопов - 2, Д. Кулагин - 1, Стуленков, Платунов
Парма: Руженцев - 22, Хэмилтон - 18, Нэвелс - 16, Хэмм - 15, Якушин - 6, Чебуркин - 6, Шашков - 5, Свинин - 4, Ильницкий, Морозов, Тучков, Фирсов

«Мы играли против очень хорошей команды, которая сейчас находится на пике формы, и показали достойную игру. Когда встречаешься с клубом, который играет уверенно и забивает много сложных мячей, непросто переломить ход матча. Тем не менее мы контролировали игру на протяжении всей встречи. У нас были как отличные моменты, так и неудачные, но сейчас моя команда находится в хорошей форме.

Мы значительно улучшили оборону, стали действовать более агрессивно, задействовали большое количество игроков. Шесть побед подряд – это не случайность. Сегодня мы играли жёстко. Но, несмотря на некоторые ошибки, наша агрессивность была оправданной. Я могу сказать только «браво» своим игрокам, потому что они действительно старались», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 5 января примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург). В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).

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