Велимир Перасович оценил победу УНИКСа над «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал, за счёт каких качеств его команда обыграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 103:92.

«Мы играли против очень хорошей команды, которая сейчас находится на пике формы, и показали достойную игру. Когда встречаешься с клубом, который играет уверенно и забивает много сложных мячей, непросто переломить ход матча. Тем не менее мы контролировали игру на протяжении всей встречи. У нас были как отличные моменты, так и неудачные, но сейчас моя команда находится в хорошей форме.

Мы значительно улучшили оборону, стали действовать более агрессивно, задействовали большое количество игроков. Шесть побед подряд – это не случайность. Сегодня мы играли жёстко. Но, несмотря на некоторые ошибки, наша агрессивность была оправданной. Я могу сказать только «браво» своим игрокам, потому что они действительно старались», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 5 января примет дома «Зенит» (Санкт-Петербург). В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).