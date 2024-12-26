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Даллас – Миннесота, результат матча 25 декабря 2024, счет 99:105, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

39 очков Кайри Ирвинга не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Миннесотой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 105:99.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 39, Дончич - 14, Томпсон - 12, Гримс - 10, Вашингтон - 7, Лайвли - 6, Клебер - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Гэффорд, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 23, Гобер - 14, Дивинченцо - 11, Конли - 10, Александер-Уолкер - 8, Рид - 6, Макдэниелс - 5, Майнотт - 2, Шеннон, Диллингэм, Эдвардс, Кларк, Миллер, Дозьер

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 26 очков.

Лучшую результативность в составе «Далласа» показал Кайри Ирвинг, набрав 39 очков.

«Даллас» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Миннесота» прервала серию поражений из трёх матчей.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Финиксом», а «Миннесота» проведёт матч с «Хьюстон Рокетс».

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