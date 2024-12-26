39 очков Кайри Ирвинга не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Миннесотой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 105:99.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 26 очков.

Лучшую результативность в составе «Далласа» показал Кайри Ирвинг, набрав 39 очков.

«Даллас» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Миннесота» прервала серию поражений из трёх матчей.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Финиксом», а «Миннесота» проведёт матч с «Хьюстон Рокетс».

Самые титулованные клубы НБА