Лука Дончич не смог завершить матч с «Миннесотой» из-за травмы

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Во втором периоде Дончич получил неконтактную травму ноги и не смог продолжить встречу.

Сам матч завершился победой «Миннесоты» со счётом 105:99.

«Даллас» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Миннесота» прервала серию поражений из трёх матчей. В следующем матче «Даллас» встретится с «Финиксом», а «Миннесота» проведёт матч с «Хьюстон Рокетс».

В нынешнем сезоне Дончич провёл 22 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 28,1 очко за матч.

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Лука Дончич и Никола Йокич перед матчем НБА