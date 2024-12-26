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Лука Дончич не смог завершить матч с «Миннесотой» из-за травмы

Лука Дончич не смог завершить матч с «Миннесотой» из-за травмы
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Во втором периоде Дончич получил неконтактную травму ноги и не смог продолжить встречу.
Сам матч завершился победой «Миннесоты» со счётом 105:99.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 39, Дончич - 14, Томпсон - 12, Гримс - 10, Вашингтон - 7, Лайвли - 6, Клебер - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Гэффорд, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 23, Гобер - 14, Дивинченцо - 11, Конли - 10, Александер-Уолкер - 8, Рид - 6, Макдэниелс - 5, Майнотт - 2, Шеннон, Диллингэм, Эдвардс, Кларк, Миллер, Дозьер

«Даллас» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Миннесота» прервала серию поражений из трёх матчей. В следующем матче «Даллас» встретится с «Финиксом», а «Миннесота» проведёт матч с «Хьюстон Рокетс».

В нынешнем сезоне Дончич провёл 22 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 28,1 очко за матч.

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