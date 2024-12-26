Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клэй Томпсон вышел на чистое пятое место в истории НБА по трёхочковым

Клэй Томпсон вышел на чистое пятое место в истории НБА по трёхочковым
Комментарии

В ночь на 26 декабря завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 105:99 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 39, Дончич - 14, Томпсон - 12, Гримс - 10, Вашингтон - 7, Лайвли - 6, Клебер - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Гэффорд, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 23, Гобер - 14, Дивинченцо - 11, Конли - 10, Александер-Уолкер - 8, Рид - 6, Макдэниелс - 5, Майнотт - 2, Шеннон, Диллингэм, Эдвардс, Кларк, Миллер, Дозьер

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон во время встречи обошёл члена Зала славы баскетбола Реджи Миллера (2560) и занял чистое пятое место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков — 2562.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Сейчас читают:
«Буду и дальше кидать «трёшки». Карри — откровенно о карьере, уходе из НБА и эпохах в лиге
«Буду и дальше кидать «трёшки». Карри — откровенно о карьере, уходе из НБА и эпохах в лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android