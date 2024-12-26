Клэй Томпсон вышел на чистое пятое место в истории НБА по трёхочковым

В ночь на 26 декабря завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 105:99 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон во время встречи обошёл члена Зала славы баскетбола Реджи Миллера (2560) и занял чистое пятое место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков — 2562.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.