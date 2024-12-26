«Бостон» проиграл «Филадельфии» в НБА. Тейтум оформил дабл-дабл, Эмбиид набрал 27 очков

В ночь с 25 на 25 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 114:118.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Тайриз Макси, который оформил дабл-дабл, записав в свой актив 33 очка, четыре подбора и 12 передач. Звезда «Сиксерс» центровой Джоэл Эмбиид набрал 27 очков, девять подборов и две передачи.

Лучшую результативность в составе «Бостона» показал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 32 очка, 15 подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде Джейлен Браун набрал 23 очка. Кроме того, на счету американца семь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Бостон» дома встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Филадельфия» проведёт выездной матч с «Ютой Джаз».

Рекорды НБА: