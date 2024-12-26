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Бостон Селтикс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 26 декабря 2024, счёт 114:118, регулярный чемпионат НБА

«Бостон» проиграл «Филадельфии» в НБА. Тейтум оформил дабл-дабл, Эмбиид набрал 27 очков
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В ночь с 25 на 25 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 114:118.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 118
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 23, Уайт - 21, Хорфорд - 17, Порзингис - 9, Корнет - 6, Притчард - 4, Кета - 2, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 27, Мартин - 23, Джордж - 12, Ябуселе - 12, Лоури - 5, Убре - 4, Джексон - 2, Каунсил, Эдвардс, Бона

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Тайриз Макси, который оформил дабл-дабл, записав в свой актив 33 очка, четыре подбора и 12 передач. Звезда «Сиксерс» центровой Джоэл Эмбиид набрал 27 очков, девять подборов и две передачи.

Лучшую результативность в составе «Бостона» показал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 32 очка, 15 подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде Джейлен Браун набрал 23 очка. Кроме того, на счету американца семь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Бостон» дома встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Филадельфия» проведёт выездной матч с «Ютой Джаз».

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