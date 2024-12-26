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Шэмс Чарания: Дончич покинул арену на костылях

Шэмс Чарания: Дончич покинул арену на костылях
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Североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу травмы словенского разыгрывающего и лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича, полученной в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (99:105).

«По словам источников, звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустит длительный период времени после растяжения икроножной мышцы. Дончич покинул арену на костылях сегодня в Далласе. Ожидается, что в четверг он пройдёт МРТ-обследование», — написал Чарания в своей социальной сети.

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