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Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 26 декабря 2024, счет 113:115, НБА 2024/2025

«Лейкерс» переиграли «Голден Стэйт», Леброн Джеймс и Стефен Карри набрали 69 очков
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В ночь с 25 на 26 декабря мск на арене «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 115:113.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Джексон-Дэвис - 11, Шрёдер - 11, Подзиемски - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Андерсон, Муди, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ривз - 26, Хатимура - 18, Кристи - 16, Кнехт - 13, Винсент - 5, Реддиш - 4, Колоко - 2, Дэвис, Джеймс, Льюис, Оливари, Траоре

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 38 очков, а также один подбор и шесть ассистов.

39-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 результативных передач, а также четыре подбора. Трипл-дабл в активе атакующего защитника гостей Остина Ривза — 26 очков, 10 подборов и 10 ассистов.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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