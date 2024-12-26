«Лейкерс» переиграли «Голден Стэйт», Леброн Джеймс и Стефен Карри набрали 69 очков

В ночь с 25 на 26 декабря мск на арене «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 115:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 38 очков, а также один подбор и шесть ассистов.

39-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 результативных передач, а также четыре подбора. Трипл-дабл в активе атакующего защитника гостей Остина Ривза — 26 очков, 10 подборов и 10 ассистов.