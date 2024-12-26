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Результаты игрового дня НБА 26 декабря

Результаты игрового дня НБА 26 декабря
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В ночь с 25 на 26 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 26 декабря:

  • «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:114.
  • «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 99:105.
  • «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:118.
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 113:115.
  • «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — матч продолжается.
НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 41, Таунс - 21, Брансон - 20, Харт - 12, Макбрайд - 8, Ануноби - 8, Ачиува - 5, Пэйн - 2, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 42, Сохан - 21, Пол - 13, Васселл - 11, Шампани - 9, Джонс - 7, Касл - 6, Барнс - 3, Джонсон - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 39, Дончич - 14, Томпсон - 12, Гримс - 10, Вашингтон - 7, Лайвли - 6, Клебер - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Гэффорд, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 23, Гобер - 14, Дивинченцо - 11, Конли - 10, Александер-Уолкер - 8, Рид - 6, Макдэниелс - 5, Майнотт - 2, Шеннон, Диллингэм, Эдвардс, Кларк, Миллер, Дозьер
НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 118
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 23, Уайт - 21, Хорфорд - 17, Порзингис - 9, Корнет - 6, Притчард - 4, Кета - 2, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 27, Мартин - 23, Джордж - 12, Ябуселе - 12, Лоури - 5, Убре - 4, Джексон - 2, Каунсил, Эдвардс, Бона
НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Джексон-Дэвис - 11, Шрёдер - 11, Подзиемски - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Андерсон, Муди, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ривз - 26, Хатимура - 18, Кристи - 16, Кнехт - 13, Винсент - 5, Реддиш - 4, Колоко - 2, Дэвис, Джеймс, Льюис, Оливари, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Перерыв
58 : 56
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Данн, О'Нил, Окоги, Бил, Игодаро, Ли, Бриджес, Нуркич, Джонс, Пламли, Моррис, Дюрант
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Джонс, Ннаджи, Александер, Пикетт, Маррей, Гордон
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