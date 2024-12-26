В ночь с 25 на 26 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 декабря:

«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:114.

«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 99:105.

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:118.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 113:115.

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — матч продолжается.

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