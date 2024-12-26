Леброн ответил на вопрос о том, что замечательного происходит в НБА на сегодняшний день

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы своей команды в упорном матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (115:113) c юмором ответил на вопрос «Что замечательного происходит в НБА прямо сейчас?»
«Леброн и Стеф», — ответил звёздный баскетболист в видеоролике, размещённом в телеграм-канале спортивного портала AANBA.ru.
После данного ответа Леброна на заднем плане послышался недовольный голос Остина Ривза.
«Прекрасный, чёрт возьми, ответ!» — сказал Ривз, который стал автором победного броска в матче с «Уорриорз».
Всего в нынешнем сезоне 39-летний Леброн Джеймс провёл 28 матчей за «Лейкерс», набирая 23,5 очков, делая 7,9 подборов, 9 передач и 0,8 перехвата в среднем за игру.