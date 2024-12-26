«Финикс» прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв дома «Денвер»

В Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» нанёс поражение «Денвер Наггетс» со счётом 110:100.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Санз» Брэдли Бил и его одноклубник лёгкий форвард Кевин Дюрант. На счету обоих по 27 очков. В составе «Денвера» лучшим стал сербский центровой Никола Йокич, записавший на свой счёт 25 баллов.

«Финикс» прервал трёхматчевую серию неудач и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, победив в 51,7% матчей. В ближайшей игре «Санз» примут дома 28 декабря «Даллас Маверикс».

«Наггетс» идут вторыми в Северо-Западном дивизионе с процентом побед 57,1. В следующем матче «Денвер» 28 декабря сыграет дома с «Кливленд Кавальерс».