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«Финикс» прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв дома «Денвер»

«Финикс» прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв дома «Денвер»
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В Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» нанёс поражение «Денвер Наггетс» со счётом 110:100.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Бил - 27, Дюрант - 27, Джонс - 17, Моррис - 11, Нуркич - 8, Окоги - 7, Данн - 5, О'Нил - 5, Пламли - 3, Игодаро, Ли, Бриджес
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Портер - 22, Уэстбрук - 17, Маррей - 13, Гордон - 7, Браун - 5, Строутер - 5, Джордан - 4, Уотсон - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Пикетт

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Санз» Брэдли Бил и его одноклубник лёгкий форвард Кевин Дюрант. На счету обоих по 27 очков. В составе «Денвера» лучшим стал сербский центровой Никола Йокич, записавший на свой счёт 25 баллов.

«Финикс» прервал трёхматчевую серию неудач и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, победив в 51,7% матчей. В ближайшей игре «Санз» примут дома 28 декабря «Даллас Маверикс».

«Наггетс» идут вторыми в Северо-Западном дивизионе с процентом побед 57,1. В следующем матче «Денвер» 28 декабря сыграет дома с «Кливленд Кавальерс».

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