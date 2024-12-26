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Единая лига: расписание матчей 26 декабря

Единая лига: расписание матчей 26 декабря
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Сегодня, 26 декабря, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 26 декабря:

17:30 мск — «Уралаш» — МБА-МАИ;
20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 выигранных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).

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