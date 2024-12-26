Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны самые эффективные российские игроки декабря в Единой лиге

Стали известны самые эффективные российские игроки декабря в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

К концу декабря стали известные российские баскетболисты, участвующие в турнире Единой лиги ВТБ, которые обладают наибольшей результативностью среди игроков. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком эффективных игроков розыгрыша.

Самые эффективные баскетболисты декабря в Единой лиге:

1. Антон Карданахишвили («Самара»): 15 очков, 5,2 подбора, 6,8 передачи, эффективность 21,7.
2. Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород»): 14,6 очка, 5,8 подбора, 2,6 передачи, эффективность 20,2.
3. Тимофей Герасимов («Енисей»): 14,8 очка, 4,4 подбора, 6 передач, эффективность 20.
4. Илья Попов («Самара»): 16,7 очка, 6,2 подбора, 1,2 передачи, эффективность 16,3.
5. Макар Коновалов (МБА-МАИ): 16,8 очка, 2 подбора, 5,6 передачи, эффективность 16.

Материалы по теме
Единая лига: расписание матчей 26 декабря
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android