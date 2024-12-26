Стали известны самые эффективные российские игроки декабря в Единой лиге

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

К концу декабря стали известные российские баскетболисты, участвующие в турнире Единой лиги ВТБ, которые обладают наибольшей результативностью среди игроков. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком эффективных игроков розыгрыша.

Самые эффективные баскетболисты декабря в Единой лиге:

1. Антон Карданахишвили («Самара»): 15 очков, 5,2 подбора, 6,8 передачи, эффективность 21,7.

2. Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород»): 14,6 очка, 5,8 подбора, 2,6 передачи, эффективность 20,2.

3. Тимофей Герасимов («Енисей»): 14,8 очка, 4,4 подбора, 6 передач, эффективность 20.

4. Илья Попов («Самара»): 16,7 очка, 6,2 подбора, 1,2 передачи, эффективность 16,3.

5. Макар Коновалов (МБА-МАИ): 16,8 очка, 2 подбора, 5,6 передачи, эффективность 16.