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Отец Егора Дёмина объяснил, почему его сын стал прорывом 2024 года в баскетболе

Отец Егора Дёмина объяснил, почему его сын стал прорывом 2024 года в баскетболе
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В прошлом игрок «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, поделился мнением о том, что его сын выиграл в номинации «Прорыв 2024 года» в баскетболе.

«Это приятно. Егор заслужил это, потому что в этом сезоне у него были яркие моменты, особенно связанные с молодёжной Евролигой. С мадридским «Реалом» он выиграл второй титул кряду. Два трофея – действительно значимый показатель! Он не просто был в команде, а играл ведущую роль, был лидером и проявил себя здорово в финале молодёжной Евролиги – самого престижного юношеского турнира.

Почему так активно голосовали за Егора? Сейчас он находится в фокусе внимания, очень много вокруг него инфоповодов и информации. Думаю, это и повлияло на его победу в голосовании», – сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

18-летний Дёмин попал в итоговый список лучших из разных видов спорта.

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