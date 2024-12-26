Евролига: расписание матчей 26 декабря

В четверг, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего фанаты европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги на 26 декабря:

21:00 мск — «Альба» — «Реал» Мадрид;

21:00 мск — «Монако» — «Анадолу Эфес»;

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Жальгирис»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Олимпиакос».

Возглавляет турнирную таблицу французский «Париж» с 11 победами и пятью поражениями в 16 матчах сезона-2024/2025. Второе место занимают баскетболисты «Монако», у которых также 11 выигранных и пять проигранных встреч.