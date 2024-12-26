Евролига: расписание матчей 26 декабря
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В четверг, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего фанаты европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание Евролиги на 26 декабря:
21:00 мск — «Альба» — «Реал» Мадрид;
21:00 мск — «Монако» — «Анадолу Эфес»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Жальгирис»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Олимпиакос».
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Возглавляет турнирную таблицу французский «Париж» с 11 победами и пятью поражениями в 16 матчах сезона-2024/2025. Второе место занимают баскетболисты «Монако», у которых также 11 выигранных и пять проигранных встреч.
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