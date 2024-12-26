Владимир Гомельский объяснил, почему Егор Дёмин — прорыв года в баскетболе

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин, выступающий в NCAA (Национальной университетской спортивной ассоциации), является прорывом года в баскетболе.

«Егор Дёмин удачно играет за свой университет. В этом сезоне я видел только одну игру и мне понравилось. Мои коллеги журналисты, которые живописали о его достижениях на баскетбольной площадке, сыграли определённую роль. Не думаю, что кто-то регулярно смотрит матчи университета Бригама Янга, за который выступает Егор. В любом случае это достижение», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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