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Владимир Гомельский объяснил, почему Егор Дёмин — прорыв года в баскетболе

Владимир Гомельский объяснил, почему Егор Дёмин — прорыв года в баскетболе
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин, выступающий в NCAA (Национальной университетской спортивной ассоциации), является прорывом года в баскетболе.

«Егор Дёмин удачно играет за свой университет. В этом сезоне я видел только одну игру и мне понравилось. Мои коллеги журналисты, которые живописали о его достижениях на баскетбольной площадке, сыграли определённую роль. Не думаю, что кто-то регулярно смотрит матчи университета Бригама Янга, за который выступает Егор. В любом случае это достижение», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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