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Карри стал вторым игроком в истории по необычному показателю, присоединившись к Леброну

Карри стал вторым игроком в истории по необычному показателю, присоединившись к Леброну
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Звёздный 36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:115), который прошёл в рождественский вечер.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Джексон-Дэвис - 11, Шрёдер - 11, Подзиемски - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Андерсон, Муди, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ривз - 26, Хатимура - 18, Кристи - 16, Кнехт - 13, Винсент - 5, Реддиш - 4, Колоко - 2, Расселл, Дэвис, Джеймс, Льюис, Оливари, Траоре

Таким образом, Карри стал вторым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать более 30 очков в рождественском матче в возрасте 35 лет или старше. Примечательно, что в этом же самом матче аналогичным достижением отметился лидер «Лейкерс» 39-летний Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 31 очко, однако ему это удалось уже в третий раз за карьеру. Ранее он это делал в 2021 и 2022 году.

Ранее Леброн Джеймс пошутил о том, что именно он и Карри являются самым замечательным явлением в сегодняшней НБА.

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