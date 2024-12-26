Карри стал вторым игроком в истории по необычному показателю, присоединившись к Леброну

Звёздный 36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:115), который прошёл в рождественский вечер.

Таким образом, Карри стал вторым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать более 30 очков в рождественском матче в возрасте 35 лет или старше. Примечательно, что в этом же самом матче аналогичным достижением отметился лидер «Лейкерс» 39-летний Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 31 очко, однако ему это удалось уже в третий раз за карьеру. Ранее он это делал в 2021 и 2022 году.

Ранее Леброн Джеймс пошутил о том, что именно он и Карри являются самым замечательным явлением в сегодняшней НБА.