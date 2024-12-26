Сегодня, 26 декабря, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. Будет проведена лишь одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Баскетбол. Еврокубок. Расписание на 26 декабря:

21:00 мск — «Ратиофарм Ульм» — «Бешикташ».

Возглавляет турнирную таблицу Еврокубка турецкий «Бахчешехир Колежи» с 10 победами и двумя поражениями в 12 матчах.

Напомним, групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.