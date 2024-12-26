Стефен Карри установил исторический рекорд НБА в матче с «Лейкерс»

Звёздный 36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:115), который прошёл в рождественский вечер.

Примечательно, что 17 из своих 38 очков Карри набрал в четвёртой четверти. Это достижение позволило ему установить рекорд в истории НБА по количеству очков, набранных в четвёртой четверти в рождественском матче.

Всего в нынешнем сезоне НБА звёздный разыгрывающий провёл 24 матча за калифорнийский клуб, в которых набирал 22,5 очка, делал 4,8 подбора, 6,5 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, победив в 51,7% матчей.