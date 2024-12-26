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Стефен Карри установил исторический рекорд НБА в матче с «Лейкерс»

Стефен Карри установил исторический рекорд НБА в матче с «Лейкерс»
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Звёздный 36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:115), который прошёл в рождественский вечер.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Джексон-Дэвис - 11, Шрёдер - 11, Подзиемски - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Андерсон, Муди, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ривз - 26, Хатимура - 18, Кристи - 16, Кнехт - 13, Винсент - 5, Реддиш - 4, Колоко - 2, Расселл, Дэвис, Джеймс, Льюис, Оливари, Траоре

Примечательно, что 17 из своих 38 очков Карри набрал в четвёртой четверти. Это достижение позволило ему установить рекорд в истории НБА по количеству очков, набранных в четвёртой четверти в рождественском матче.

Всего в нынешнем сезоне НБА звёздный разыгрывающий провёл 24 матча за калифорнийский клуб, в которых набирал 22,5 очка, делал 4,8 подбора, 6,5 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, победив в 51,7% матчей.

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