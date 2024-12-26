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Игрок «Милуоки» рассказал о дополнительной мотивации на матчи с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Игрок «Милуоки» рассказал о дополнительной мотивации на матчи с «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис рассказал о дополнительной мотивации своих партнёров по команде на мартовскую игру с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это будет увлекательная игра с «Лейкерс» [в марте]. В прошлом году мы играли с ними два раза… С ними всегда интересно играть. В прошлом году наши матчи фактически закончились неудачей. Мы проиграли обе игры с разницей менее пяти очков…

Очевидно, что для тренера Хэма это важный момент. Наши ребята будут в восторге от того, что он будет с нами на скамейке, и мы победим. С другой стороны, «озёрники» будут мотивированы также и не захотят, чтобы их [бывший] тренер победил. Это будет отличная игра для телевидения, надеюсь, её покажут в прямом эфире по всей стране. Я думаю, что за ней стоит отличная сюжетная линия», — приводит слова Портиса издание Fadeaway World.

Хэм был назначен на должность главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» в июне 2022 года. «Лейкерс» выиграли дебютный сезон Внутрисезонного турнира НБА в 2023-м. В сезоне-2023/2024 они вылетели из плей-офф в первом раунде, проиграв команде «Денвер Наггетс» — 1-4.

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