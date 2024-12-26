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Кириленко поблагодарил «Чемпионат» за популяризацию баскетбола в России

Кириленко поблагодарил «Чемпионат» за популяризацию баскетбола в России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высоко оценил работу сайта «Чемпионат».

«От себя лично и РФБ хочу поблагодарить сайт «Чемпионат» и, в частности, баскетбольную редакцию в освещении и популяризации российского баскетбола. Всегда рады видеть представителей редакции на наших мероприятиях и турнирах под эгидой РФБ. Уверен, что «Чемпионат» на этом не остановится и продолжит плодотворную работу в данном направлении. Мы всегда открыты и готовы к взаимодействию и помощи со своей стороны в рамках продвижения баскетбола в России», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте эксклюзивный материал с итогами работы РФБ в 2024 году на «Чемпионате».

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