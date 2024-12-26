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Кириленко: Суперлига сделала огромный шаг вперёд за последние шесть-семь лет

Кириленко: Суперлига сделала огромный шаг вперёд за последние шесть-семь лет
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о развитии Суперлиги.

«Суперлига сделала огромный шаг вперёд за последние шесть-семь лет. За это время в Единую лигу ВТБ из Суперлиги поднялись пять команд — «Парма», МБА, «Самара», «Уралмаш», «Руна», и только одна «Руна» не смогла сохранить место, причём не по спортивной причине. В Суперлиге были очень интересные сезоны со своими интригами. В этом году, например, я слежу за приморским «Динамо» с Антоном Понкрашовым и Иваном Стребковым. «Темп» из Ревды, молодые составы «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» радуют интересными игроками. Трудности есть, но они абсолютно рабочие. Также в самом разгаре и Кубок России, много интересных матчей. Всего лишь четыре команды из Единой лиги ВТБ? Уверен, что если увеличить лимит на иностранных игроков, то мы получим больше команд из Единой лиги, но наше видение Кубка России — это в большей степени платформа для российских игроков. Кубок России очень ценен для команд из регионов, и благодаря Кубку появляются интересные кейсы, как, например, любители БК «Московский», которые навязали борьбу «Химкам» и чудом не выбили их из розыгрыша. Где может пройти «Финал четырёх» Кубка России? Не имеет значения, главное — организация и болельщики», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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