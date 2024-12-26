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«Рождество — это наш день». Леброн ответил на вопрос об НФЛ

«Рождество — это наш день». Леброн ответил на вопрос об НФЛ
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о Национальной футбольной лиге (НФЛ), которая, так же как и НБА, не берёт паузу на рождественские праздники.

«Я обожаю НФЛ, но Рождество — это наш день», — сказал Джеймс в интервью ESPN.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (115:113) 39-летний Леброн набрал 31 очко, сделал 4 подбора и 10 передач.

Всего в нынешнем сезоне звёздный баскетболист провёл 28 матчей за «Лейкерс», набирая 23,5 очка, делая 7,9 подбора, 9 передач и 0,8 перехвата в среднем за игру.

После 30 матчей регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона калифорнийский клуб занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, победив в 56,7% матчей.

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