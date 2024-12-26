Аналитик: Виктор Вембаньяма лучше, чем Кевин Дюрант

Авторитетный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин О'Коннор оценил уровень игры звёздного французского форварда «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы и двукратного чемпиона североамериканской лиги Кевина Дюранта, представляющего «Финикс Санз».

«Если поставить Виктора Вембаньяму в «Санз» вместо Кевина Дюранта, они станут лучшей командой… Он лучше, чем Кей Ди», — приводит слова О'Коннора издание The Sports Rush.

Обозреватель The Ringer также привёл статистику, которую Виктор демонстрирует в этом сезоне. Основываясь на цифрах, он считает, что не ошибся в своём заявлении. Вембаньяма набирает в среднем 24,8 очка, делает 9,9 подбора, 3,9 передачи и 4,0 блок-шота в 24 проведённых играх этого сезона, занимая восьмое место в недавно опубликованном рейтинге MVP. Стоит отметить, что Кевин привёл данные до игры «Спёрс» с «Нью-Йорк Никс», которая прошла 25 декабря.