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Дюрант: «Денвер» в лице Йокича получил, возможно, лучшего игрока в мире

Дюрант: «Денвер» в лице Йокича получил, возможно, лучшего игрока в мире
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36-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Финикс Санз», Кевин Дюрант лестно отозвался о чемпионе лиги в составе «Денвер Наггетс» Николе Йокиче и звёздном защитнике Расселле Уэстбруке после победной встречи «Санз» — «Наггетс», завершившейся победой команды из Финикса со счётом 110:100.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Бил - 27, Дюрант - 27, Джонс - 17, Моррис - 11, Нуркич - 8, Окоги - 7, Данн - 5, О'Нил - 5, Пламли - 3, Игодаро, Ли, Бриджес
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Портер - 22, Уэстбрук - 17, Маррей - 13, Гордон - 7, Браун - 5, Строутер - 5, Джордан - 4, Уотсон - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер, Пикетт

«Сегодня вечером вы увидели Йокича. Сегодня вечером вы увидели Рассела [Уэстбрука], как икону. Сейчас в лиге можно увидеть отличных молодых игроков. А сегодня был потрясающий день для баскетбола, я благодарен, что смог сыграть в этот замечательный рождественский день.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Денвер» — отличная команда. В лице Йокича они получили, возможно, лучшего игрока в мире, игрока из топ-10 всех времён», — сказал Дюрант после выигранного матча с «Наггетс».

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