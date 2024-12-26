Дюрант: «Денвер» в лице Йокича получил, возможно, лучшего игрока в мире

36-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Финикс Санз», Кевин Дюрант лестно отозвался о чемпионе лиги в составе «Денвер Наггетс» Николе Йокиче и звёздном защитнике Расселле Уэстбруке после победной встречи «Санз» — «Наггетс», завершившейся победой команды из Финикса со счётом 110:100.

«Сегодня вечером вы увидели Йокича. Сегодня вечером вы увидели Рассела [Уэстбрука], как икону. Сейчас в лиге можно увидеть отличных молодых игроков. А сегодня был потрясающий день для баскетбола, я благодарен, что смог сыграть в этот замечательный рождественский день.

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«Денвер» — отличная команда. В лице Йокича они получили, возможно, лучшего игрока в мире, игрока из топ-10 всех времён», — сказал Дюрант после выигранного матча с «Наггетс».