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Бывшая жена Тиммы посоветовала мужчинам поразмышлять о жизни на примере Яниса

Бывшая жена Тиммы посоветовала мужчинам поразмышлять о жизни на примере Яниса
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Сана Оша, первая жена скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, выступавшего за ряд клубов Единой лиги ВТБ, опубликовала пост в социальных сетях, в котором выразила удивление тем, насколько резко её бывший супруг понизился в социальном статусе перед тем, как ушёл из жизни.

«Больше всего меня смущает тот факт, что человека унижают за взятые в долг деньги. Я помню, что этот человек ещё недавно был миллионером. Как от такого финансового статуса человек дошёл до того, что через три года оказался не в состоянии платить своему ребенку даже минимальные алименты и последние дни жизни протусовался в каком-то хостеле? Думаю, это пища для размышления для многих мужчин, это откроет глаза на то, как легко всё потерять», — написала Оша.

Напомним, Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск. Баскетболист тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой.

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