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Звёздный форвард «Селтикс» травмировал лодыжку — Reuters

Звёздный форвард «Селтикс» травмировал лодыжку — Reuters
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29-летний латвийский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб НБА «Бостон Селтикс», Кристапс Порзингис мог травмировать лодыжку во время рождественского матча с «Филадельфией Сиксерс», сообщило издание Reuters.

«Порзингис, похоже, получил травму всего на 65-й секунде после начала матча, поскользнувшись во время атаки, когда пытался создать пространство для броска, сделав степ-бэк. Во второй четверти он отыграл шесть минут, но его не было на скамейке запасных «Бостона», когда команды вернулись после перерыва.

У тренера «Селтикс» Джо Маззуллы не было обновлённой информации о Порзингисе после игры, но издание The Athletic написало, что у латвийского игрока не было видимой повязки на лодыжке, когда он выходил из раздевалки «Бостона», — говорится в статье.

В этом сезоне Порзингис набирает в среднем 18,3 очка, делает 6,4 подбора, 1,6 передачи и 1,5 блок-шота за игру.

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