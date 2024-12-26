Президент УНИКСа — о сложностях команды: не до жиру, а быть бы живу

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о том, с какими сложностями его команда столкнулась в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«Да, сезон со скрипом пока идёт. Сложнее всё стало. Сейчас мы на третьем месте, и я даже этому пока радуюсь. Но всё впереди, игр ещё много. Трудности в том, что расходы резко увеличились, а спонсорство стало трудней в связи со всеми обстоятельствами. Вы знаете, и кредиты дорогие стали, ставка повысилась и так далее.

Первое: цены выросли на покупку валюты, доллар и евро резко выросли за сто [рублей за единицу], а нам спонсоры дают в рублях. А у нас шесть игроков иностранных. Второе: у нас стало столько игр внутри чемпионата – по четыре с каждой командой. Это столько перелётов! С этими ценами на билеты тоже расходы выросли. Поэтому, как говорят, не до жиру, а быть бы живу», — приводит слова Богачёва издание «Татар-инфо».

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 19 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 выигранных и три проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (17 побед — пять поражений).