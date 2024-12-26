Виктор Вембаньяма установил рекорд НБА всех времён в матче с «Никс»

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 42 очка, сделал 18 подборов, 4 блок-шота и реализовал 6 трёхочковых в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (114:117), который прошёл вечером 25 декабря.
Таким образом, 20-летний Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому за один матч удалось набрать 40 или более очков, сделать 15 или более подборов, не менее 4 блок-шотов и реализовать минимум пять трёхочковых.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате француз провёл 25 матчей за «шпор», в которых набирал 25,4 очка, делал 10,2 подбора, 3,9 передач и 1,1 перехвата в среднем за игру. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Юго-Западного дивизиона, победив ровно в половине (50,0%) сыгранных матчей.
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