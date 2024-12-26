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Виктор Вембаньяма установил рекорд НБА всех времён в матче с «Никс»

Виктор Вембаньяма установил рекорд НБА всех времён в матче с «Никс»
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 42 очка, сделал 18 подборов, 4 блок-шота и реализовал 6 трёхочковых в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (114:117), который прошёл вечером 25 декабря.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 41, Таунс - 21, Брансон - 20, Харт - 12, Макбрайд - 8, Ануноби - 8, Ачиува - 5, Пэйн - 2, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 42, Сохан - 21, Пол - 13, Васселл - 11, Шампани - 9, Джонс - 7, Касл - 6, Барнс - 3, Джонсон - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили

Таким образом, 20-летний Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому за один матч удалось набрать 40 или более очков, сделать 15 или более подборов, не менее 4 блок-шотов и реализовать минимум пять трёхочковых.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате француз провёл 25 матчей за «шпор», в которых набирал 25,4 очка, делал 10,2 подбора, 3,9 передач и 1,1 перехвата в среднем за игру. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Юго-Западного дивизиона, победив ровно в половине (50,0%) сыгранных матчей.

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