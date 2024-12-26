Центровой «Пармы» Ройс Хэмм преодолел отметку в 1000 очков за карьеру в Единой лиге ВТБ
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Центровой баскетбольного клуба «Парма» Ройс Хэмм (206 см, 102 кг) набрал 15 очков во вчерашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (92:103).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 92
Парма
Пермь
УНИКС: Найт - 28, Рейнольдс - 20, Тэйлор - 14, Беленицкий - 11, Лопатин - 10, Комолов - 7, Акун-Пёрселл - 6, Бако - 4, Торопов - 2, Д. Кулагин - 1, Стуленков, Платунов
Парма: Руженцев - 22, Хэмилтон - 18, Нэвелс - 16, Хэмм - 15, Якушин - 6, Чебуркин - 6, Шашков - 5, Свинин - 4, Ильницкий, Морозов, Тучков, Фирсов
Этот результат помог 25-летнему американцу преодолеть отметку в 1000 очков за карьеру в Единой лиге.
Это первый сезон Хэмма за команду из Перми. Также в лиге ВТБ он защищал цвета «Астаны» и санкт-петербургского «Зенита».
В текущем сезоне Единой лиги американец провёл 21 матч за «Парму», он набирал 15,9 очка, делал 8 подборов, 1 передачу и 1 перехват в среднем за игру. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице, победив в 45,5% матчей. В ближайшей игре команда Евгения Пашутина 4 января сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань».
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