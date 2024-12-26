Центровой «Пармы» Ройс Хэмм преодолел отметку в 1000 очков за карьеру в Единой лиге ВТБ

Центровой баскетбольного клуба «Парма» Ройс Хэмм (206 см, 102 кг) набрал 15 очков во вчерашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (92:103).

Этот результат помог 25-летнему американцу преодолеть отметку в 1000 очков за карьеру в Единой лиге.

Это первый сезон Хэмма за команду из Перми. Также в лиге ВТБ он защищал цвета «Астаны» и санкт-петербургского «Зенита».

В текущем сезоне Единой лиги американец провёл 21 матч за «Парму», он набирал 15,9 очка, делал 8 подборов, 1 передачу и 1 перехват в среднем за игру. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице, победив в 45,5% матчей. В ближайшей игре команда Евгения Пашутина 4 января сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань».