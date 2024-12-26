ЦСКА расторг контракт с форвардом Филиппом Гафуровым

Московский ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с 23-летним форвардом Филиппом Гафуровым, в нынешнем сезоне защищавшим цвета ЦСКА-2, сообщает пресс-служба армейцев.

Сообщается, что контракт баскетболиста расторгнут по соглашению сторон после выплаты компенсации новой командой игрока.

За вторую команду красно-синих Гафуров провёл 65 матчей, в которых набирал 9,2 очка, делал 5,1 подбора и 1,5 передачи. Также форвард привлекался в состав основной команды, за которую сыграл восемь матчей с показателями 2,4 очка и 1,1 подбора.

Напомним, в ближайшее время Гафуров перейдёт в команду HOOPS, выступающую в московской любительской лиге UBA.

Филипп является воспитанником ЦСКА и в течение семи лет выступал за команды армейской системы.