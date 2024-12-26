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Леброн Джеймс попытался заблокировать бросок Стефена Карри на разминке

Леброн Джеймс попытался заблокировать бросок Стефена Карри на разминке
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39-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс попытался заблокировать бросок четырёхкратного победителя североамериканской лиги и разыгрывающего защитника Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» на разминке перед матчем их коллективов, завершившимся победой «озёрников» со счётом 115:113.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Джексон-Дэвис - 11, Шрёдер - 11, Подзиемски - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Андерсон, Муди, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ривз - 26, Хатимура - 18, Кристи - 16, Кнехт - 13, Винсент - 5, Реддиш - 4, Колоко - 2, Расселл, Дэвис, Джеймс, Льюис, Оливари, Траоре

Леброн выходил из подтрибунного помещения и резко ускорился в сторону кольца, на который совершал разминочный лэй-ап Стефен Карри. Джеймс выпрыгнул в попытке сделать блок-шот, но пролетел мимо, а Карри реализовал бросок.

Победу «озёрникам» принёс Остин Ривз, на последних секундах реализовавший проход под кольцо при равном счёте 113:113, который дальним попаданием до решающей атаки «Лейкерс» установил Карри.

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