Леброн Джеймс попытался заблокировать бросок Стефена Карри на разминке

39-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион НБА, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс попытался заблокировать бросок четырёхкратного победителя североамериканской лиги и разыгрывающего защитника Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» на разминке перед матчем их коллективов, завершившимся победой «озёрников» со счётом 115:113.

Леброн выходил из подтрибунного помещения и резко ускорился в сторону кольца, на который совершал разминочный лэй-ап Стефен Карри. Джеймс выпрыгнул в попытке сделать блок-шот, но пролетел мимо, а Карри реализовал бросок.

Победу «озёрникам» принёс Остин Ривз, на последних секундах реализовавший проход под кольцо при равном счёте 113:113, который дальним попаданием до решающей атаки «Лейкерс» установил Карри.