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Президент УНИКСа прокомментировал бюджеты и травмы в Единой лиге

Президент УНИКСа прокомментировал бюджеты и травмы в Единой лиге
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался по поводу бюджетов в Единой лиге ВТБ и травм своей команды.

«Наша команда по-прежнему четвёртая по бюджету в России. А две первые команды вы знаете – это ЦСКА и «Зенит», их бюджет примерно в два раза, по официальным отчетам, выше нашего. И «Локомотив-Кубань» выше. Поэтому так… Конечно, хочется быть первыми, вторыми. Будем биться за это. Но, скажем, рвать рубашку, что мы всё провалим, пока не вижу смысла, мы боремся. Но трудности есть.

Что впереди? Зависит от удачи, чтобы не было травм игроков, понимаете? Вот сейчас у нас травмирован Луи Лабери. То есть уже не шесть, а пять легионеров. Ну, надеемся, что через месяц он будет в строю. Но есть и другие проблемы – то болезни инфекционные, то ещё что-то. Если команда к финалу и полуфиналу, четвертьфиналу подходит со здоровыми всеми, то они шансов выиграть имеют больше. А если два-три больных, то и деньги уже не помогут», — приводит слова Богачёва издание «Татар-информ».

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