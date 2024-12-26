Василий Карасёв: «Уралмаш» претендует на медали, матч будет крайне тяжёлым

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», которая пройдёт сегодня, 26 декабря, в Екатеринбурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 26 декабря 2024, четверг. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Для нас каждый матч — непростой, и в Екатеринбурге лёгкой прогулки ждать точно не стоит. Мы сейчас потеряли в ротации, есть определённые проблемы с травмированными. Что касается «Уралмаша» — это хорошая команда, которая претендует не просто на место в верхней части таблицы, но и на борьбу за медали. Совсем недавно ротация екатеринбуржцев стала ещё разнообразнее с появлениям Хэйдена Далтона, это игрок с хорошим броском, который добавляет вариативности в атаке. Дома «Уралмаш» традиционно силён, поэтому матч будет крайне тяжёлым», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.

На данный момент московский коллектив занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 23,8% матчей.