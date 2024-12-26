Главный тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев поделился ожиданиями от матча с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о предстоящем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нам предстоит сыграть против амбициозного соперника. Они играют командно, и у них в составе есть игроки, индивидуально способные набрать много очков. Но мы понимаем, как против этой команды защищаться. Нужно быть готовыми к жёсткой игре и показать свой уровень в нападении. Мы сейчас на четвертом месте, соперник на пятом. Так что нам надо подойти ответственно и настраиваться на матч с соседом по турнирной таблице. Перед своими трибунами особенно хочется победить. И мы полны решимости это сделать», — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарской команды.

Матч между «Локомотивом-Кубань» и «Пари НН» пройдёт сегодня, 26 декабря, и начнётся в 20:00 мск.