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Экс-игрок НБА заявил, что Карри не заслужил попадания на Матч звёзд из-за игры Хардена

Экс-игрок НБА заявил, что Карри не заслужил попадания на Матч звёзд из-за игры Хардена
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Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри, играющий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», не заслужил попадания в основной состав Матча звёзд в сезоне-2024/2025.

«Мы говорим о Леброне и о том, как ему подвластно время и возраст, и это, в некотором роде, первый раз, когда мы затронули эту тему касательно Стефена Карри. Но если вы посмотрите на Западную конференцию, на защитников там, то Карри явно из тех, кто стремится пройти на Матч звёзд. Но посмотрите на Шея [Гилджес-Александера] и его форму. Он сыграл достаточно игр и продемонстрировал себя. У Луки [Дончича] и Кайри [Ирвинга] были лучшие или похожие показатели в более сильной команде.

Но из всех них Джеймс Харден для меня — единственный фаворит за место в Матче звёзд. Джеймс заслуживает того, чтобы в этом году стать стартовым игроком Матча звёзд. Норман Пауэлл просто великолепен, и на данный момент у «парусников» лучшие результаты, чем у „Уорриорз».

Итак, ещё раз, это статистика? Это резюме? Это влияние, которым обладает игрок? Стеф Карри в моих глазах всегда будет главной звездой, как и все остальные звёзды в действительно хорошей команде-победительнице. Проблема в том, что «Голден Стэйт» на данный момент не является по-настоящему хорошим коллективом, настроенным на победы», — приводит слова Парсонса издание Fadeaway World.

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