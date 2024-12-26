Леброн стал автором достижения, не покорявшегося ни одному игроку за всю историю НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 507 очков за карьеру, выступая в матчах регулярного чемпионата НБА на Рождество. Как информирует USA TODAY, он стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать 500 очков за один календарный день. Кроме того, отмечается, что Джеймс является рекордсменом по количеству игр на Рождество (19) и побед (11).

Напомним, в недавнем рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (115:113) Леброн набрал 31 очко. Также в активе ветерана «Лос-Анджелеса» четыре подбора и 10 результативных передач.

Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: