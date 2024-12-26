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Леброн стал автором достижения, не покорявшегося ни одному игроку за всю историю НБА

Леброн стал автором достижения, не покорявшегося ни одному игроку за всю историю НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 507 очков за карьеру, выступая в матчах регулярного чемпионата НБА на Рождество. Как информирует USA TODAY, он стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать 500 очков за один календарный день. Кроме того, отмечается, что Джеймс является рекордсменом по количеству игр на Рождество (19) и побед (11).

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Джексон-Дэвис - 11, Шрёдер - 11, Подзиемски - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Андерсон, Муди, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ривз - 26, Хатимура - 18, Кристи - 16, Кнехт - 13, Винсент - 5, Реддиш - 4, Колоко - 2, Расселл, Дэвис, Джеймс, Льюис, Оливари, Траоре

Напомним, в недавнем рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (115:113) Леброн набрал 31 очко. Также в активе ветерана «Лос-Анджелеса» четыре подбора и 10 результативных передач.

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