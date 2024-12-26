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Президент РФБ Андрей Кириленко оценил ход строительства спортивной инфраструктуры

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил ход строительства спортивной инфраструктуры
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о строительстве инфраструктурных проектов на территории России.

«Президентом России была обозначена необходимость развития спортивной инфраструктуры для командных видов спорта. Я очень рад, что РФБ удалось всецело поддержать это поручение: на сегодняшний день, помимо флагманского Центра, ведутся работы по подготовке и строительству центров сборных команд в семи регионах страны. Уже подписаны соглашения по возведению мультифункциональных комплексов в Ижевске, Калининграде, Челябинске, Сыктывкаре, Архангельске, Хабаровске и Сахалинской области. Со временем они образуют обширную инфраструктурную сеть, отвечающую всем потребностям современного развития баскетбола. Наши сборные получат место, где можно не только тренироваться, но и выставлять трофеи, а младшие команды получат возможность общаться со старшими», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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