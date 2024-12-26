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Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив Алексея Шведа в Единой лиге

Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив Алексея Шведа в Единой лиге
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив разыгрывающего Алексея Шведа в случае подписания контракта с каким-либо клубом Единой лиги ВТБ, находящимся в данный момент в топ-5.

«Сможет ли Швед достойно играть в защите и дисциплинированно — в нападении? Вопрос в том, сможет ли Швед изменить свой характер», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Также Владимир ответил на вопрос по поводу возможного ухода из УНИКСа тяжёлого форварда Луи Лабери. У специалиста поинтересовались, на какую позицию казанцам нужно будет искать игрока в таком случае:

«Я не думаю, что УНИКСУ необходим ещё один тяжёлый форвард. Скорее нужно укреплять позицию разыгрывающего. Это сложно и дорого».

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